La Fumettoteca celebra con una mostra online la "Giornata Mondiale del Donatore di Sangue"

La Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle" aderendo per il secondo anno consecutivo al "World Blood Donor Day 2020" presenta l'iniziativa proposta all'attenzione del pubblico, scendendo in campo con la propria professionalità e conoscenza, attivando una Mostra esclusiva online, relativa a fumetti orientali inerenti all'invito, conoscenza e chiarimenti per la donazione di sangue, col titolo "Gulp: Oriente rosso sangue!".

La gallery posta sul sito ufficiale della Fumettoteca sarà attiva dal 14 giugno, "Giornata Mondiale del Donatore di Sangue", celebrata con dovere in tutto il mondo, e conterrà le immagini fumettistiche, personaggi, copertine e pubblicità, proposte attraverso l’uso dei fumetti, per spiegare ed incentivare la donazione del sangue dal “punto di vista” e realizzazione orientale. Una infinità, più di quanto si possa immaginare, la produzione orientale per la "letteratura disegnata" che i Paesi come il Giappone, la Cina, le Coree, Taiwan e Mongolia, hanno prodotto, la mostra ne propone una piccolissima parte, ma sufficiente a far comprendere come il medium fumettistico in Oriente abbia un valore sociale ben differente da quello che trova in Italia.

"Per questo "World Blood Donor Day - Giornata mondiale del donatore di Sangue" 2020 in considerazione delle norme sanitarie messe in atto per la prevenzione, la Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle", più che consapevole si tratta di una ricorrenza, alla luce dell'attuale situazione sociale, in grado di assumere un significato e un valore ancora più profondi, celebra l'evento nella forma e nella modalità più idonea, tramite la proposta di una specifica mostra online - spiega il direttore fumettotecario, Gianluca Umiliacchi -. Ovviamente, in caso di possibilità per la presenza di pubblico, la sede fumettotecaria allestirà e metterà in esposizione parte della mostra. Questa iniziativa, fuori da ogni linea associativa, rappresenta un legittimo ringraziamento ai tantissimi donatori volontari che da generazione in generazione si sono susseguiti, ed è proprio con il fumetto, degnamente realizzato dai fumettisti orientali, che si desidera proporre sotto un altro punto di vista, quello della Nona Arte, una parte della realtà di quello spaccato sociale di grande interesse e utilità comune".

Il World Blood Donor Day è stato istituito nel 2004 per opera dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa internazionale, della Federazione Internazionale delle Organizzazioni di Donatori di Sangue (FIODS/IFBDO) e della ISBT, International Society of Blood Transfusion. "La donazione garantisce terapie salvavita a tutti i pazienti che ne hanno necessità e questa nostra proposta, afferma il fumettotecario Gianluca Umiliacchi donatore di sangue da oltre 40 anni, è solo una goccia in un oceano ma è "quella goccia"!". Nel nostro Paese, in media, si parla di una donazione di sangue ogni 10 secondi che consente di trasfondere circa di 1.745 pazienti al giorno e di trattare con medicinali plasmaderivati migliaia di persone al giorno.

"Ancora una volta, si tratta di proposte che per la città di Forlì si dimostrano, a ben diritto, esclusive oltre che innovative ed eccezionali, e la Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle" grazie al supporto del Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e l'Associazione Culturale 4Live, si prepara per proseguire con i suoi servizi e progetti tutto realizzato in veste di volontariato che la “Biblioteca dei fumetti” rivolge gratuitamente agli interessati", conclude Umiliacchi. Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.