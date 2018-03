La "Giornata Mondiale della Felicità" è in Fanzinoteca

Qual è la giornata mondiale della felicità? Il giorno per essere felici, ovviamente! Ed ecco, quindi, la proposta di 'Felicità Fanzine Fumetto... - Happiness Fanzines Comics' per "International Day of Happiness" dal Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2 che il 20 marzo, per l'occasione, vede l'apertura straordinaria dalle 14 alle 18 dell'unica sede fanzinotecaria nazionale. In questa felice, ed è il caso di dirlo, occasione lo Staff Centro Nazionale Studi Fanzine, nel pomeriggio di aperura della sede, propone al pubblico una esposizione consultabile legata al mondo della felicità dal titolo 'Felicità Fanzine Fumetto', mostrando agli interessati come, per strano che possa apparire, sia possibile essere pienamente felici realizzando semplici, ma valide, fanzine. Quindi, fanzine piene di felicità e felicità piena di fanzine, un connubio inevitabile perché senza gioia e passione nessuna persona realizzerebbe fanzine e auto-edizioni. La ricerca della felicità è un obiettivo umano fondamentale, è ciò che ha espresso il Segretario-Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, per tale motivo le Nazioni Unite inoltrano l'invito ad ogni persona di qualsiasi età, oltre a ogni classe, imprese e governo per celebrare la giornata mondiale della felicità ogni anno il 20 marzo. Immancabili le copie di fanzine in omaggio, fino ad esaurimento, per il pubblico con accluso un "sorriso di felicità" da parte dello Staff intero.



Commenta Gianluca Umiliacchi, il direttore esperto fanzinotecario per l’occasione: "Nella strategia dell'attività fanzinotecaria si è dunque aperti all'attualità sociale, con proposte innovative e coinvolgenti come questa, rivolte a tutte quelle persone che sono alla ricerca di qualcosa che sentono di aver smarrito da tempo: la propria felicità. Una valida proposta per un'ulteriore riflessione, un contatto diretto con la gente per renderla consapevole del valore materiale e immateriale del nostro atipico operato. Non sarà né semplice, né scontato ma bisogna agire per riconoscere l’importanza della felicità e del benessere, quali obiettivi universali e aspirazioni comuni per tutti gli abitanti della terra; la Giornata Mondiale della Felicità mira a questo. Dal 2013, le Nazioni Unite hanno celebrato la giornata mondiale della felicità come un modo per riconoscere l'importanza della felicità nella vita delle persone in tutto il mondo. Il mondo ha bisogno di un nuovo paradigma economico che riconosca la parità tra i tre pilastri dello sviluppo sostenibile. La "Biblioteca delle Fanzine" partecipa alla manifestazione mondiale mondo delle fanzine auto-edite, grazie ad una ricca ed unica proposta nazionale fanzinografica. Nell'ambito delle iniziative di approfondimento e conoscenza, come le tante che da otto anni si presentano al pubblico locale e nazionale, il Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2 non manca di mostrare, e ben dimostrare, come la società sia in sintonia con l'aspetto fanzinotecario, unico nel suo genere e nel suo luogo. Le fanzine insegnano, per chi desidera comprenderlo, che la ricerca di spontanea di comunicazione e confronto, mostrandosi come una unità forte e compatta in grado di far emergere il valore socio-culturale effettivo dell'individuo, è un elemento chiave per la crescita personale, culturale e sociale. A seguito di tale impostazione, sempre più innovativa è l'attività del Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, sia localmente, come lo è nel grande territorio nazionale ed internazionale, trattandosi dell'unico luogo specifico in Italia nel quale è possibile rintracciare documenti introvabili altrove, dove poter studiare, partecipare ad incontri e dibattiti, o collaborare progetti legati alla società, tutto ben dimostrato dalla miriade di eventi ed iniziative promosse e organizzate sempre con notevole successo".



"Un'altra iniziativa che, proseguendo le molte proposte sulla scia del calendario previsto per la manifestazione "Un Grande Vivere" 2018, si riallaccia al progetto "Fumetto 0.2" e permetterà a tutti gli appassionati e i curiosi dell'auto-edizione di avere le occasioni per scoprire e conoscere la vastità dell'editoria fanzinara nazionale. Il notevole incremento in termini di interessati, provenienti da tutta Italia e anche dall'estero, dimostra con chiarezza la sempre maggiore attenzione per le realtà dell'editoria fanzinara - prosegue -. Con un'attività sempre più dinamica e promotrice di progetti socio-culturali marcati, nonché di tanti interessanti eventi e manifestazioni che oramai caratterizzano questa unica realtà fanzinotecaria nazionale ed internazionale, il Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2 vive ed è ben attivo per proporre e presentare la “vera” passione di popolo. Uno speciale ed unico impegno, giunta al suo 8° anno, è in grado di porre in primo piano azioni di coinvolgimento e partecipazione concreta al mondo giovanile, alla vita civica e, ancora di più, a livello sociale. Filo conduttore della conoscenza “estroversa” e atipica, come quella fanzinara, nella ricerca e nel valore reale della libertà di comunicazione e confronto, utile per l'individuo e per l'intera comunità. La sede fanzinotecaria è un luogo per incontrarsi, pensare, progettare e riflettere sul ruolo che comunicazione e cultura hanno per la coesione sociale, lo sviluppo e la crescita civile delle società. Fanzinoteca d’Italia 0.2 è sinonimo mondiale di cultura e innovazione, è valore assodato per la fruizione di un patrimonio unico e comune, non un semplice valore aggiunto ma è “ciò che fa la differenza”. La “Biblioteca delle fanzine” non è più disponibile con le due aperture pubbliche settimanali, nonostante ciò, previo accordo, si possono fare aperture su richiesta". Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni è disponibile il sito www.fanzinoteca.it o la e-mail fanzinoteca@fanzineitaliane.it.