La Giornata Nazionale del Paesaggio celebra le feste dell'uva

L’Archivio di Stato di Forlì-Cesena partecipa alla terza edizione della Giornata Nazionale del Paesaggio, in programma il 14 marzo, con una visita guidata tematica, grazie alla quale proseguire la ricerca avviata nella precedente edizione, dedicata alle trasformazioni del territorio forlivese legate alle politiche agrarie del regime fascista durante il Ventennio. La visita si svolge dalle ore 10 alle ore 11.30. Ingresso gratuito.

Protagoniste in questa occasione saranno le feste e le fiere agricole con uno sguardo particolare a una delle manifestazioni più emblematiche del periodo, la Festa dell’Uva, realizzata a partire dal 1930 con l’intento di “richiamare il popolo all’amore della terra, valorizzare l’agricoltura, ricchezza naturale per il passato troppo trascurata e dimenticata, e far conoscere la bontà e l’utilità del consumo dell’uva, come nutrimento sano e saporoso, dando incremento a un importantissimo ramo della produzione agraria nazionale”.

La ricerca documentale, svolta a partire da un progetto di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con il Liceo Scientifico “Fulcieri Paulucci di Calboli”, racconta come la città di Forlì abbia partecipato attivamente alle manifestazioni, attraverso l’esposizione di materiali archivistici e curiosi manufatti realizzati per le diverse edizioni della Festa dell’Uva, accompagnati da una proiezione di slide illustrative.

L’incontro si chiuderà con una merenda di saluto a tema.

Prenotazione obbligatoria della visita entro lunedì 11 marzo all’indirizzo mail: paola.palmiotto@beniculturali.it