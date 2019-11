La grande musica celtica con i Morrigan's Wake

Torna a Forlimpopoli la musica etnica dell'Entroterre Folk Club. A quasi quarant'anni dalla loro fondazione, domenica 1 dicembre alle 17.00 salgono sul palco i Morrigan's Wake con le loro musiche di area celtica Nord Europea.

Morrigan’s Wake, ovvero Il risveglio di Morrigan (letteralmente regina dei demoni o grande regina), trae il suo nome da una delle tre dee della guerra venerate nel culto dell’Irlanda pagana, insieme a Badb e Neiman. Il gruppo nasce a Ravenna nell’estate del 1981 proponendo prima un repertorio di danze bretoni e ballate della resistenza irlandese, allargando via via l’attenzione verso le musiche da ballo di Scozia, Galles e della stessa Irlanda. Uno dei gruppi di questo genere musicale da maggior tempo in attività in Italia e, da sempre, parte integrante della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli.

Ingresso: Offerta Libera