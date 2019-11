La Liberazione di Forlì e il passaggio del fronte ricostruito 75 anni dopo dai diari dei parroci di campagna

Viene presentato venerdì 8 novembre, alle 20.30, nella Sala Don Bosco, in via Ridolfi 29, il libro “1944: il passaggio del fronte. Dai diari e dalle memorie dei parroci di Barisano, Malmissole, Poggio, Roncadello, San Giorgio”. Nato nell’ambito del progetto ideato dalle cinque parrocchie dell’Unità Pastorale guidata da don Antonino Nicotra, in collaborazione coi cinque comitati di quartiere del territorio, le due scuole primarie e la secondaria di primo grado dell'istituto Comprensivo 9, col patrocinio del Comune di Forlì, per commemorare il 75° anniversario del passaggio del fronte, la pubblicazione si affianca alla proiezione del documentario “1944: il passaggio del fronte. Noi c'eravamo” a cura di Fabio Blaco e alla mostra fotografica “1944: il passaggio del fronte nei territori di Barisano, Malmissole, Poggio, Roncadello, San Giorgio”, che sarà allestita a Roncadello e negli istituti scolastici del territorio.

Nel corso della serata interverranno l’assessore comunale alla Cultura, Valerio Melandri, Sara Conficconi coordinatrice dei Quartieri zona Nord, don Antonino Nicotra parroco di Barisano, Malmissole, Poggio, Roncadello e San Giorgio, lo storico Mario Proli e il fotoreporter Fabio Blaco. Saranno presenti anche alcuni dei 15 anziani intervistati, testimoni degli eventi narrati nel video. Coordinerà l'incontro Gabriele Zelli. Ai partecipanti sarà consegnata copia del libro, previo offerta libera. Il ricavato sarà utilizzato per sostenere le spese della stampa del volume, della realizzazione del filmato e della rassegna fotografica. Nell'occasione sarà esposta la mostra “1944: il passaggio del fronte nei territori di Barisano, Malmissole, Poggio, Roncadello, San Giorgio”. La presentazione dell’8 novembre sarà riproposta il 13 novembre, alle 20.30, nel teatro parrocchiale di Roncadello, via Del Canale 48.