La magia dell'arte circense incanta con lo spettacolo "Pss Pss"

Sabato 1 febbraio alle 21.00 sul palcoscenico del Teatro Mentore di Santa Sofia arriva la magia dell'arte circense e di strada con la Compagnia Baccalà che farà sognare grandi e piccini, rappresentando uno spettacolo unico, incantevole, virtuoso e molto divertente.



Vincitore di 12 premi internazionali, “Pss Pss” è uno spettacolo che mette in scena due clown contemporanei: attraverso il linguaggio universale del corpo e dello sguardo questi personaggi senza parole ci trasportano in una perfomance fuori dal tempo, con tutta la gravità, l’innocenza e la crudeltà dell’essere. Un'ora di felicità per tutti, dai bambini ai nonni!



“Pss pss” è stato eseguito più di 600 volte, in oltre 50 paesi e in tutti 5 i continenti, con grande successo. In scena saranno Camilla Pessi e Simone Fasari, collaborazione artistica e coordinamento tecnico di Valerio Fassari, disegno Luci di Christoph Siegenthaler.

Il regista, Louis Spagna, vive in Belgio, è musicista, costruttore ed insegnante di organetto diatonico, attore-clown laureato in Filologia romana, ha partecipato alla prima tournè del Cirque du Soleil nel 1984. Louis ha iniziato la sua carriera di autore e regista a partire dal 1995 e ha realizzato vari spettacoli di circo contemporaneo per diverse compagnie internazionali. L’arte della semplicità e del buon gusto sono gli elementi primari del suo lavoro.



Lo spettacolo “Pss Pss” è compreso nel carnet di abbonamenti Cumulativo e Prosa. Per i non abbonati, ingresso 10 euro, gratuito per i bambini sotto i 12 anni obbligatoriamente accompagnati da un adulto.