La mostra pittorica "Nei solchi della carne" al Darcy's Garage

Domenica 15 luglio andrà in scena la mostra pittorica “Nei solchi della carne”. In esclusiva, la prima personale dell’artista ravennate Matteo Biserna a Forlì, al Darcy’s Garage di viale Vittorio Veneto, 30 (Corte interna). La mostra è aperta al pubblico dalle ore 17:30 alle 22:00. Come di consueto, sarà possibile fruire di un piccolo aperitivo itinerante tra tele dal forte imprinting emozionale raffiguranti volti e corpi. L’ingresso è libero. Per informazioni o contatti, è possibile telefonare al 347/8493518 o alla pagina Facebook Darcy's Garage.