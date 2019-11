La musica di JoLi&Co incontra l'arte concettuale di Massimo Baldini

Nella cornice del istorante Casa Artusi (via A. costa 31 – Forlimpopoli) nuovo appuntamento domenica 1 dicembre dalle 19.30 con IncontrARTI, progetto a cura di JoLi' & Co. che realizza un piacevole dialogo tra performance artistiche.

A partire dalle 19,30 l'aperitivo in Osteria sarà accompagnato dalla musica del trio acustico JoLi'&Co. e dalla esposizione di opere dell'artista concettuale Massimo Baldini.

Composto da Licia Spazzoli (voce) e Giorgia Venditto (voce), accompagnate dalla chitarra di Costa Cervone, il trio acustico JoLi'&Co. ripercorre alcuni dei brani più celebri di oltre mezzo secolo di storia musicale, declinati in una proposta originale e ricercata. Le voci armonizzate e le trame acustiche si intrecciano in un racconto sonoro inedito, dando vita ad atmosfere raffinate e sempre coinvolgenti.

Piacevole cornice per la performance musicale saranno le creazioni di Massimo Baldini, artista che esprime il proprio pensiero in opere che uniscono materia e composizione grafica, ritrovando l'ironia e il gusto per il gioco di ispirazione dadaista. Per l'occasione proporrà la collezione “#letazzinedibaldini”, variopinto invito a prendersi una metaforica pausa caffè, a trovare il tempo per cogliere il buono di ogni momento. L'arte di Massimo Baldini si caratterizza per lo stile espressivo originale e riconoscibile, fatto di oggetti simbolici e significati poetici, un'altalena emotiva tra leggerezza e passione.

In programma ogni prima domenica del mese, IncontrARTI unisce arte, musica e buon cibo per deliziare l'intelletto e il palato, grazie alle proposte enogastronomiche del Ristorante Casa Artusi, dalla selezione di vini di qualità alle squisite bontà proposte in abbinamento.

Aperitivo a buffet + consumazione: €10,00