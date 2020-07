La musica di Moro & the Silent Revolution per il film "The Lodger" di Hitchcock

Domenica 26 luglio, ore 21,15, al Chiostro del Museo Mambrini a Pianetto si dà voce al cinema di Alfred Hitchcock. Moro & the Silent Revolution, ovvero Massimiliano Morini (chitarra elettrica, DJing) e Checco Girotti (percussioni), prropongono l'accompagnamento musicale dal vivo di "The Lodger: A Story of the London Fog", fil muto di Alfred Hitchcock del 1927.

The Lodger fu considerato dal regista "il primo vero film alla Hitchcock". Suspense, labilità del confine tra bene e male, semplificazione assoluta dei meccanismi narrativi sono le marche di stile che diventeranno la firma del "maestro del brivido".

Moro & the Silent Revolution si sono formati nel 2010 per dare corpo alle canzoni di Massimiliano Morini. Il loro folk-pop angloamericano è arrivato su BBC6, Rai Radio1, Radio2, Radio3 e Radio24, e ha fatto da sigla e colonna sonora al programma televisivo Orto e mezzo (Laeffe).

Biglietto d'ingresso: 5 euro, obbligatoria la prenotazione.