La Materia dei Sogni di via Panieri 12 ospita il 31 maggio (ore 19.30) la proiezione del documentario di Fucina Monteleone "La musica, un ponte fra i popoli" che racconta e documenta le attività del progetto omonimo fra Kosovo (Prizren) e Italia (Forlì). Protagonisti, oltre 100 ragazzi provenienti da Kosovo e Serbia, Bosnia e Italia, Romania, Macedonia, Montenegro, Spagna, Albania, Slovenia e Romania... tutti insieme per costruire insieme ponti di note musicali e di pace. La presentazione del documentario, in anteprima assoluta, è accompagnata dalla musica del maestro Bardh Jakova, anima del progetto fin dalla prima edizione nel 2013, e dall'intervento di Veronica Tumidei, esperta di questioni relative all'Europa orientale e all'area balcanica. Segue piccolo buffet. Offerta libera a sostegno del progetto.