“La Natura è Protagonista”, una mostra dedicata a Pietro Zangheri

Quest’anno ricorrono i 130 anni dalla nascita del grande naturalista forlivese Pietro Zangheri (1889-1983), che ha dedicato tutta la sua vita alla scoperta, allo studio e alla valorizzazione della natura del territorio forlivese. A Ca’Ossi la Scuola secondaria di primo grado di via Ribolle è proprio intitolata a Pietro Zangheri e si è voluto cogliere l’occasione di questa commemorazione per rendere omaggio allo studioso, con una mostra intitolata “La Natura è Protagonista”, organizzata dal Centro Sociale “Primavera” e dalla scuola “Pietro Zangheri”, in collaborazione col quartiere.

Vengono esposti disegni botanici e materiali naturalistici realizzati da artisti locali e dagli studenti della Scuola stessa. La mostra è visitabile presso il Centro Sociale “Primavera”, di via M. Angeloni, 56 - Ca’Ossi - Forlì, dal giorno lunedì 30 Settembre a domenica 6 Ottobre 2019, dalle ore 15,00 alle ore 18,00. L’inaugurazione della mostra ci sarà lunedì mattina, 30 Settembre, alle ore 11,30 con la presenza di due classi di studenti della scuola P. Zangheri e presenti il Sindaco Gian Luca Zattini e il Vice Sindaco Mezzacapo Daniele.

Per visite guidate contattare cell. 3488851484.