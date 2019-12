"La passatellata", un pranzo in onore del piatto tipico romagnolo a Predappio

E' all'insegna della tradizione gastronomica romagnola il pranzo organizzato dalla "Passatello Gang" in programma domenica 15 dicembre a San Savino di Predappio nella tensostruttura del campo sportivo. Si parte alle 11 con l'aperitivo e si prosegue alle 12 con il menù interamente dedicato al passatello, tradizionale e rivisitato. Passatelli in brodo classico, Passatello asciutto con guanciale croccante e pomodoribni confit, Polpettine di passatello con crema di zucca e latte di cocco, Pancetta e salsiccia alla brace con contorno di insalata. Occasione golosa per chi ama la cucina classica così come per chi vuole osare assaggiando nuovi accostamenti.

