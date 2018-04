La passione per la lirica dei forlivesi e dei romagnoli

Domenica 15 aprile 2018, alle ore 16.00, presso il Museo Romagnolo del Teatro, Palazzo Gaddi, corso Garibaldi 96, Forlì, Wilma Vernocchi, soprano, e Gabriele Zelli, presidente del Lions Club Forlì Host, racconteranno la passione dei forlivesi e dei romagnoli per l'opera lirica.

Seguirà, alle ore 17.00 circa, la visita al Museo Romagnolo del Teatro e al salone di Palazzo Gaddi a cura di Riccardo Bevilacqua.

L'inziativa fa parte del programma ideato in occasione del service che vede impegnati i Lions Club Forlì Host, Forlì Valle del Bidente, Giovanni de' Medici, Forlì-CesenaTerre di Romagna e Leo Club Forlì nell'apertura del Museo Romagnolo del Teatro tutte le domeniche pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 dallo scorso 11 febbraio fino al 17 giugno 2018.

Ai partecipanti sarà consegnata in omaggio copia dell'opuscolo che racconta la storia del palazzo e del museo. Ingresso libero.

Per informazioni 3493737026.