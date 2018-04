La "Petite messe solennelle” di Rossini: i Concerti del Quirinale al Diego Fabbri

“I concerti del Quirinale” al Teatro Diego Fabbri. Nell'ambito delle iniziative correlate alla visita a Forlì del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a trent'anni dall'uccisione di Roberto Ruffilli, lunedì verrà eseguita la “Petite Messe Solennelle” (per soli, coro, due pianoforti e armonium) di Gioachino Rossini e trasmessa in diretta alle 20,30 su Rai Radio3. Il concerto, a cura di Rai Radio3, Comune di Forlì, Formula Servizi per la Cultura e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, è realizzato in collaborazione con la Presidenza della Repubblica e con Rai Quirinale. Ad eseguire l'opera Rosa Guarracino (soprano), Lucia Michelazzo (mezzosoprano), Francesco Castoro (tenore), Michele Pertusi (basso), Amedeo Salvato (pianoforte), Cristina Giardini (pianoforte), Andrea Bonato (armonium), Coro del Teatro Comunale di Bologna. Direttore, Andrea Faidutti. L'accesso al Teatro sarà consentito fino alle ore 20,15. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni: Teatro Diego Fabbri 0543.712160-712170.

Il programma

Gioachino Rossini

Petite Messe solennelle per soli, coro, due pianoforti e harmonium

- Kyrie

- Gloria

- Gratias

- Domine Deus

- Qui tollis

- Quoniam

- Cum Sancto Spiritu

- Credo

- Crucifixus

- Et resurrexit

- Preludio religioso

- Sanctus

- O Salutaris

- Agnus Dei