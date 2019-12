La politica ai tempi dei social network: Massimo Donà e Marcello Veneziani a confronto

Massimo Donà e Marcello Veneziani, due filosofi con sensibilità politiche diverse, si mettono a confronto venerdì 13 dicembre alle 18,30 nel salone comunale Randi in via delle Torri 13 a Forlì.

Entrambi sono autori di numerosi libri e saggi di filosofia e di storia culturale. Donà è professore di filosofia teoretica all’università San Raffaele di Milano, Veneziani è un giornalista, scrittore e filosofo con un curriculum di collaborazioni nei più importanti giornali italiani.

Insieme parleranno di politica ai tempi dei social network nella guerra della percezione. Un tema che è al centro del dibattito culturale e politico attuale.

L’associazione Dialoghi apre così il primo appuntamento di un ciclo che vuole riflettere sulla politica di oggi e su com’è possibile affrontare temi importanti riflettendo e dialogando con competenza con tutte le sensibilità in campo.

“In un periodo” – dichiarano Bruno Biserni e Simone Valmori fondatori dell’associazione culturale Dialoghi - “di politica urlata e prefabbricata per solleticare gli ultras delle opposte fazioni il metodo antico del dialogo ci pare la via più indicata per riportare il dibattito pubblico verso la cultura dell’ascolto”.