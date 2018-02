In mostra la "Rock painting art" di Alessandro Tassinari

Giovedì 15 febbraio 2018 alle ore 17,30 presso la “Sala XC Pacifici” di P.zza Saffi di Forli inaugurazione della mostra di scultura dell’artista forlivese Alessandro Tassinari, aperta fino al 5 marzo con i seguenti orari feriali e festivi: 10,30-12,30 e 15,00-19,30.

La Rock Painting Art è un’arte tutta particolare e originale di questo artista forlivese che con passione dipinge figure di animali sui sassi che di volta in volta trova andando alla cerca lungo il letto dei fiumi romagnoli e soprattutto nelle cave di pietra. Masse e forme che l’artista muta secondo gli impulsi della propria fantasia creativa di pittore-scultore. Una ricerca artistica e una passione visiva che lo portano a creare autentiche immagini iperrealiste di un mondo nascosto ma speciale legato a quello della natura. Come ha scritto Angela Chiodini “L’artista ha scoperto la sua vocazione di pittore da anni e la sua creatività e fantasia è riuscita ad animare dei sassi trovati creando dei simpatici animali che ci osservano sornioni”.

Alessandro Tassinari è nato il 15 marzo 1942 a Forlì dove vive. Da anni si dedica all’arte della scultura e diverse sono le mostre realizzate: nel 2008/2009 presso la Mesticheria Casadei, nel 2011 al M.A.F, di S. Martino in Strada, 2012 alla Sala XC Pacifici di Forlì, nel 2013 collabora al calendario “Gli Elefanti” (iniziativa benefica dedicata ai ragazzi con problemi di apprendimento a cura di Marco Viroli e Gabriele Zelli; nel 2014 personale alla XC Pacifici e nel 2015 mostra collettiva ART IN BOX di Forlì. Della sua opera si sono occupati Angela Chiodini, Rosanna Ricci, Davide Argnani e altri.