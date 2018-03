La Romagna: storie, tradizioni e dialetto. Incontro e libro omaggio

Giovedì alle ore 15.30, presso la Sala Elmo Domeniconi, nella sede CNA si terrà un incontro pubblico sul tema: "La Romagna: storie, tradizioni e dialetto". Gli interventi prenderanno spunto dai libri "Fatti e misfatti a Forlì e in Romagna", primo e secondo volume, di Marco Viroli e Gabriele Zelli, e dal volume "Se a vlì savè chi c'lè l'autor, l'è Gigì ad Savador" di Valerio Benelli, Edit Sapim, Forlì.

Insieme agli autori: Valerio Benelli, Marco Viroli e Gabriele Zelli, interverrà Alvaro Attiani, presidente CNA Pensionati Forlì-Cesena. Radames Garoia, le attrici e gli attori della Cumpagnì dla Zercia: Giuseppe Brunelli, Susanna Fabbri Loretta Fiumana, Francesco Nardi, leggeranno zirudelle di Gigì ad Savador,

Ai partecipanti sarà consegnata in omaggio copia di "Se a vlì savè chi c'lè l'autor, l'è Gigì ad Savador", mentre i due libri "Fatti e misfatti a Forlì e in Romagna" saranno in vendita al prezzo scontato di 10 euro ciascuno.

Ingresso libero. Per informazioni 3493737026.