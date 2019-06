La Rumagna l'è fata: spettacolo e picnic con Denis Campitelli

Venerdì 26 luglio, ore 20.00, è in programma un picnic teatrale a Ridracoli con lo spettacolo di Denis Campitelli in “La Rumagna l'è fata”.



Torna al museo Idro il “picnic con l’artista”. Immersi in una serata estiva e nella natura di Ridracoli, Denis Campitelli ci fa viaggiare attraverso la Romagna e i suoi personaggi, portandoci dentro ai bar, alle piazze e ai negozi di paese con parole sue e dei grandi poeti romagnoli.

Uno spettacolo per chi ama ridere fino alle lacrime e per gli amanti della commedia dialettale.



Un goloso Picnic Sotto le Stelle, tutto Made in Romagna precede lo spettacolo.



Menù del cestino picnic*:

– Ricotta nostrana di mucca con confettura artigianale

– Schiaccia con mortadella

– Bocconcino con finocchiona

– Brioches salata con crudo e squacquerone

– Crostini con tartufo

– Tortelli alla lastra

– Spiedino di casareccia e formaggio

– Panzanella

– Bresaola rucola grana e aceto balsamico

– Scroccadenti

– Bicchiere di vino

– Acqua

* Possibilità di cestino vegetariano, su prenotazione.



Si consiglia di portare una copertina per accomodarsi a sedere nel prato.



Il giorno stesso, per chi vuole c’è la possibilità di visitare la diga e IDRO Ecomuseo delle Acque di Ridracoli dalle 10.00 alle 19.00



Costo 25€ a persona, comprensivo di cestino picnic e spettacolo ed ingresso già dal mattino alla diga e visita libera a IDRO Ecomuseo delle Acque di Ridracoli.

Per chi volesse partecipare solo allo spettacolo il costo è di 10€

Prenotazione entro martedì 23 luglio allo 0543 917912, oppure acquistando il biglietto direttamente sullo shop online