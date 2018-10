La scrittrice Guia Risari al primo appuntamento di letture per bambini

Sabato 20 ottobre, alle 16.30, prende avvio "Con le orecchie e con le mani", il consueto ciclo di letture e laboratori dedicati ai più piccoli organizzato dalla Biblioteca Comunale di Forlimpopoli.

Per questa edizione il tema che unisce le storie narrate è quello dei "doni dell'invisibile": la forza dei sentimenti, il potere della creatività, l'energia della vita e la voce della natura saranno i protagonisti dei racconti in rassegna. Quattro appuntamenti poetici e giocosi per vivere ed esplorare l'importanza di ciò che non si può vedere né toccare, ma che tuttavia sostiene e dà significato alla nostra vita.

Guia Risari, scrittrice, filosofa e traduttrice, condurrà il primo incontro, Il regalo della gigantessa: la natura incontra il mito. La storia della gigantessa, potente creatura che muove la pioggia e il vento, che scatena i sogni più strani e sposta le colline con un soffio, accompagnerà i bambini nella dimensione del mito e delle divinità che dall'antichità ad oggi hanno rappresentato la natura.

Durante il laboratorio ciascun partecipante potrà scegliere un elemento naturale e renderlo vivo, attribuendogli un nome, un carattere e una storia, per inventare insieme agli altri una vera e propria mitologia della natura.

Consigliato ai bimbi dai 4 anni in su, e ai loro genitori che sono sempre benvenuti.

L'ingresso è libero, ma è necessaria la prenotazione.

Per tutte le informazioni: 0543.749271