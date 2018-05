La scuola di musica “Roveroni” di Santa Sofia al Diego Fabbri

Per il secondo anno consecutivo, la scuola di musica “Cesare Roveroni” di Santa Sofia ha vinto il Bando della Regione Emilia Romagna incentrato sulla educazione musicale e sul parternariato con le scuole statali: il progetto premiato, dal titolo “Banda larga: connessioni sonore ad alta velocità sull’educazione musicale fra Istituti Comprensivi (statali e ad indirizzo musicale) della Provincia di Forlì- Cesena e la scuola di musica “Roveroni” di Santa Sofia”, ha coinvolto 8 istituti comprensivi della Provincia di Forlì: IC 6 e 7, Meldola, Predappio, Santa Sofia, Galeata, Forlimpopoli, Bagno di Romagna. La regione Emilia Romagna ha finanziato 44 progetti pari a 2.659.693 euro per la musica, per il biennio 2017-19, di cui 33.500 sul progetto “Banda larga” a.s. 2017-18 (che proseguirà con lo stesso finanziamento e nelle stesse modalità nell’a.s. 2018-19). Il progetto ha coinvolto nel corrente anno scolastico 380 ragazzi, circa 30 docenti, mentre sono una decina gli spettacoli in programma fra lezioni concerto, saggi, performances.

L’obiettivo principale che muove gli ideatori del progetto “Banda larga” è sicuramente quello di promuovere sempre di più il dialogo fra realtà educative affini: è impensabile che il valido lavoro di ogni scuola non debba trovare l’occasione di confrontarsi con quello del proprio “vicino di casa”; in tal senso la progettazione comune degli obiettivi mira, oltre che a condividere gli stessi traguardi di competenze, conoscenze e abilità, a programmare un evento conclusivo presso il teatro “Diego Fabbri” di Forlì, previsto il 22 maggio alle ore 18,15. In esso le scuole si esibiranno in un programma proprio, in linea tuttavia con la programmazione comune, prevedendo la partecipazione del coro della primaria del proprio istituto. A conclusione delle esibizioni delle singole scuole, l’orchestra “Banda Larga”, diretta da Vanni Crociani e formata da 130 ragazzi appartenenti agli 8 istituti comprensivi, insieme al coro della primaria, eseguirà due brani di insieme: “Adiemus” di Carl Jenkins e “La Banda” di Chico Barque. A condurre lo spettacolo ci sarà lo storico speaker di Radio Tre Arturo Stalteri. La direzione artistica e didattica del progetto è a cura di Elena Indellicati e Vanni Crociani, co-direttori della scuola di musica Roveroni.