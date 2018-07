La seconda giornata del Bertinoro Blue'Jazz Festival

Seconda giornata per il Bertinoro Blue’Jazz Festival, che tinge di blu le strade e i locali del borgo romagnolo. Sabato quattro formazioni di artisti locali, ma di spessore internazionale, si esibiranno tra la piazza, i locali e le cantine del “Balcone di Romagna”, per una serata all’insegna del buon vino, del buon cibo e soprattutto della buona musica. La giornata si aprirà alle ore 18:30 con un concerto-degustazione alla Fattoria Paradiso tenuto dall’ Alessandro Scala jazz trio, con Alessandro Scala al sax, Giovanni Belli alla chitarra e Mauro Mussoni al contrabbasso, proseguendo poi alle 20:30 con gli Angry Gentlemen, gruppo composto da Marco Betti, Massimo Pitardi e Paolo Angelini, rispettivamente alla voce e all’armonica, al basso e alla batteria, in piazzetta Guido dal Duca.

Alle 22 si apre il palco centrale, in piazza della Libertà, con, per la prima volta a Bertinoro, l’Italian Jazz Orchestra. L’orchestra, che si propone di sviluppare il concetto di Third Stream, termine che definisce un jazz contaminato con la tradizione colta europea e aperto a nuove forme musicali extra jezzistiche, è formata da venti elementi tra archi, fiati pianoforte e percussioni ed è diretta dal M° Fabio Petretti, con la speciale partecipazione di Gabriele Mirabassi al clarinetto e Simone Zanchini alla fisarmonica. Il programma prevede la rilettura delle musiche dei film di Federico Fellini, condita dalla spumeggante creatività dell’Italian Jazz Orchestra Finito il concerto, alle 23:30, i musicisti dell I.J.O. si spostano all’Enoteca Bistrot Colonna, dove si terrà una loro Jam Session in puro stile jazz e blues tra calici di vino e prelibatezze del territorio.

Come per gli altri 2 giorni di festival sarà presente, dentro la Chiesa di San Silvestro (Piazza Ermete Novelli), una serie di quattro proiezioni video a cura del fotografo e video maker Luciano Laghi Benelli (www.altocontrasto.com), dal titolo “La Multivisione e la Musica”. Orario delle proiezioni 20:30, 21:40, 22:50, ingresso gratuito.