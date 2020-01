La semplicità del benessere

Venerdì 24 gennaio, alle 20.00, nella Sala Polifunzionale di via Cesare Hercolani la Dott.ssa Mirella Pizzi tiene un incontro volto alla ricerca del benessere personale.

"Io sono responsabile della mia rosa". Antoine de Saint Exupery Il Piccolo Principe accudiva la sua rosa con amore e lei lo ricambiava, ogni giorno, con la sua bellezza e affetto. Ognuno di noi dovrebbe prendersi cura di sé con altrettanta amorevolezza, ma quanti di noi possono affermare di farlo, ogni giorno?

Il benessere personale non può certo essere delegato ad altri, nemmeno al medico curante. Però qualcuno può aiutarci a prenderci cura di noi stessi affinché possiamo diventare la rosa più rigogliosa dell'universo. La Dott.ssa Mirella Pizzi, medico di base, esperta in alimentazione, specializzata in neurologia e neuropsichiatra infantile, omotossicologa e omeopatia ci spiegherà un modo semplice ed efficace per raggiungere questo obiettivo invitandoci a prendere coscienza dell'enorme potere, che risiede in ognuno di noi, di creare il nostro personale benessere attraverso gli alimenti che ingeriamo.

Il contributo per la conferenza, a cui si potrà accedere fino a esaurimento posti, è di 10 euro a persona. Per garantirsi il posto è gradita conferma. Per info e prenotazioni: (Franco & Mario) 331 4801457