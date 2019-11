La stagione di danza si presenta con "La stella nascosta"

Sabato 23 novembre alle ore 16 si tiene una presentazione aperta al pubblico della nuova Stagione di Danza del Teatro Diego Fabbri di Forlì, realizzata in collaborazione con Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto.

Una collaborazione, quella tra la Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto e Accademia Perduta/Romagna Teatri, che da quest’anno si estende anche all’ambito produttivo con lo spettacolo La stella nascosta.

Che cos’è la bellezza? È da questa semplice domanda che è partito il viaggio con la coreografia di Saul Daniele Ardillo e con la complicità e il sostegno di Reggio Children. Lungo il cammino sono arrivati i bambini per indicare la via e con loro è stata condivisa la domanda, la ricerca. La sfida, poi, è stata trasferire lo sguardo poetico e visionario dei bambini in uno spettacolo di danza contemporanea, che parla soprattutto per immagini e movimenti, che suscita emozioni e suggestioni prima ancora di produrre senso.

Ingresso libero.