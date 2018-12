La storia del presepe attraverso il racconto dei personaggi minori

Christmas Tales 2018. Pastori, artigiani, principi, viaggiatori, la magia del Natale è tornata. Domenica 30 dicembre al Teatro Iris Versari di Portico di Romagna il Centro Italiano Storytelling propone l’infinita e affascinante storia del presepe vista attraverso il racconto dei personaggi minori.

Vieni, ascolta, racconta e dona se vuoi una storia per questa esperienza immersiva nel presepe, e nel suo clima più autentico, attraverso i vissuti dei personaggi minori e le loro storie che anche tu vorrai condividere. Domenica 30 dicembre alle 15,30 al Teatro Iris Versari, via Tosco-Romagnola 31, Portico di Romagna, con il Centro Italiano Storytelling e tutti gli amici dei tanti presepi possibili, reali e immaginati. Il pomeriggio è per tutti e ad offerta libera fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per il terzo anno il Centro Italiano Storytelling propone a Portico di Romagna il workshop di storytelling sulle Storie di Natale per sostenere la vocazione di questa località per le natività. Il workshop (dal 28 al 30 dicembre 2018) vedrà in conclusione docenti e partecipanti condividere le proprie storie, unitamente a gli intervenuti, in una performance a Teatro che ricreerà il presepe autentico con il suo clima narrativo e la sua magia.

Christmas Tales 2018 è proposta dal Centro Italiano Storytelling con il patrocinio del Comune di Portico e San Benedetto. Si ringrazia il ristorante Al Vecchio Convento per la collaborazione.