In scena "La storia della colonna infame"

Giovedì 16 luglio, ore 21.30, La storia della colonna infame di Alessandro Manzoni viene messa in scena dal centro di produzione teatrale Elsinor all'Arena San Domenico di Forlì attraverso la riduzione drammaturgica di Stefano Braschi e Nicolò Valandro.

Prezzo biglietto: Intero 8 € Ridotto 5€ I biglietti sono acquistabili sul sito https://www.vivaticket.com/it/biglietto/storia-della-colonna-infame/149234

La Colonna infame è un romanzo inchiesta del famoso processo agli untori che si verificò in occasione della terribile peste del 1630 a Milano in un clima allucinato dalla diffusione del morbo, tra sospetti e dicerie rivolti alla ricerca di un capro espiatorio. Manzoni presenta una pagina di storia del diritto penale, e si schiera sia contro i governanti sia contro i giudici che, pressati dalla volontà e dal furore popolare, condussero le indagini con evidente malafede e giunsero alle loro conclusioni basandosi solo su parole, e non su fatti; e soprattutto su accuse quasi sempre estorte tramite terribili pratiche di tortura.

Stefano Braschi e Nicolò Valandro, che nel 2017 hanno partecipato all'allestimento de "I promessi sposi" prodotto da Elsinor per la regia Michele Sinisi, si riaccostano a Manzoni e a quest'opera tra le più ignorate della nostra letteratura nell'emergenza pandemica del tempo presente per riflettere insieme al pubblico sulla cultura di un'epoca e sulle responsabilità morali e religiose dei singoli. Lo spettacolo sarà parte della rassegna estiva organizzata dal Comune di Forlì e avrà luogo all'arena San Domenico, allestita per l'occasione con 199 posti a sedere.

È stato previsto per tutti i partecipanti agli spettacoli della cosiddetta "Arena San Domenico", per i quali sia prevista l'emissione di un biglietto di ingresso, l'opportunità di visitare i Musei Civici di Palazzo Romagnoli e San Domenico con biglietto ingresso "Musei Civici" ridotto (euro 3,00 anziché euro 5,00), oppure con biglietto ingresso "Integrato" (musei + mostra) ridotto (Euro 13,00 anziché Euro 14,00); Per usufruire di questa promozione le persone dovranno presentarsi alla biglietteria con il biglietto dello spettacolo al quale hanno preso parte, negli orari di apertura pomeridiani e serali (ore 17,30-22,30/23,00).

