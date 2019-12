La storia romagnola protagonista al Mercato delle Erbe con Mario Proli

Il Mercato delle Erbe di piazza Cavour, a Forli', si congeda dal 2019 con una conferenza sulla storia romagnola del commercio. Sabato 28 dicembre, alle ore 10.30, il Salotto allestito al centro del mercato ospitera' l'incontro con Mario Proli, giornalista e saggista. La conversazione avra' come filo conduttore la storia del commercio in Romagna, dall'antichita' ai giorni nostri: dai fori ai mercati, dalle botteghe ai negozio, dalle monumenrali strutture urbane (mercati coperti, pavaglioni, fori boari) ai supermercati, fino all'e-commerce. Una storia di uomini, di idee, di funzioni, di lavoro, di domanda e offerta, di scelte coraggiose e di qualita'. Uno sguardo sul passato e sul presente importante anche per aprire riflessioni. La partecipazione e' libera. Tutti i cittadini sono invitati.