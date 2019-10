La straordinaria architettura degli Arsenali Medicei

Ogni prima domenica del mese sono in programma delle visite guidate agli Arsenali Medicei di Castrocaro.

Gli Arsenali Medicei, detti anche "cannoniere", rappresentano una straordinaria novità nel campo dell’architettura fortificata rinascimentale. Furono gli architetti militari fiorentini a sperimentare alcune geniali soluzioni innovative nella costruzione degli Arsenali Medicei, ideate per adeguare le strutture fortificate alle sempre più potenti artiglierie. Caratterizzata esternamente dall'enorme muraglia in cotto, la monumentale struttura fortificata si compone di tre vasti ambienti di incredibile altezza, con sale di oltre dodici metri di altezza, che paiono costruiti non per uomini ma per giganti.

Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, alla Fortezza di Castrocaro.

Info: Pro Loco Castrocaro Terme 0543 769541 - 339 4991560