La strategia della Tensione fra piazza Fontana e l'Italicus. Fenomenologia, rappresentazioni, memoria

Mercoledì 20 e giovedì 21 novembre nell'Aula 15 Teaching Hub di Forlì (Viale Corridoni 20) si tiene la seconda sessione: "Dalla Banca al treno: Configurazioni, Attori, Relazioni e Letture dell'eversione stragista tra il 1969 e il 1974".



PROGRAMMA

Mercoledì 20 novembre

9.30 Saluti istituzionali e apertura dei lavori.



10.30 LETTURE E COMPARAZIONI EUROPEE (Presiede Mirco Dondi)

Laura di Fabio, Un Paese nel quale "tutto era possibile e nulla impensabile". Le stragi in Italia nei media tedesco-occidentali.

Jonathan Dunnage, Due culture istituzionali a confronto: apparati di polizia, ordine pubblico e la lotta al terrismo in Italia e Gran Bretagna, 1960-1980.

Ugo Russo, "Profonde inquiétude en Italie": la strategia della tensione vista dalla stampa francese



14.00 PENSIERO E AZIONE EVERSIVA (Presiede Domenico Guzzo, coordinatore del convegno)

Massimiliano Capra, La Strategia della Tensione e la Nuova Destra.

Loredana Guerrieri, Contro la "debolezza costituzionale dello Stato": Avanguardia Nazionale e la strategia della tensione.

Francesco M. Biscione, La P2 durante e dopo la Strategia della Tensione.

Carlo Costa, "A noi non resta che la vendetta". I Nuclei Armati Rivoluzionari (1977-1982).

Ottavio D'Addea, Denari invisibili: la storia della costruzione del sistema Sindona.

Francesco Germinario, La Disintegrazione del sistema. Il revisionismo del radicalismo di destra: il 1969 di Franco Freda.



Giovedì 21 novembre

10.30 RELAZIONI INTERNAZIONALI (Presiede Giuliana Laschi)

Leopoldo Nuti, La politica internazionale nel quinquennio 1969/1974: paradossi e contraddizioni della distensione.

Valentine Lomellini, Né Stragismo, né BR? Il terrorismo internazionale nell'Italia degli anni Settanta.

Antonio Varsori, La situazione politica e sociale italiana tra il 1969 e la metà degli anni '70 nell'interpretazione di due diplomazie europee: i casi francese e britannico.



14.00 RICOSTRUZIONI ED INTERPRETAZIONI (Presiede Marco Borraccetti)

Guido Panvini, La destra cattolica e la strategia della tensione.

Danilo Barbi, Movimento dei lavoratori, condizione sociale e strategia della tensione.

Valter Bielli, L'eredità della Commissione Stragi.

Fausto Baldi, Il segreto di Stato e altre questioni investigative dopo la sentenza di Brescia.

Alessandro Giacone, La strategia della tensione nelle carte di Mariano Rumor.

Domenico Guzzo, Italicus: una strage di confine.



La partecipazione degli insegnanti è valida ai fini dell'aggiornamento MIUR.



Per informazioni: 0543-28999.