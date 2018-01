La Val Bidente celebra l'Epifania: tante feste con la Befana

La Val Bidente celebra l'Epifania. Venerdì a Corniolo e Campigna ci sarà "Viva viva la Befana", la tradizionale festa con canti di stornelli negli hotel, calze per i più piccoli, allegria, castagne e vin brulé. A Santa Sofia ci sarà uno spettacolo per bimbi alle 16.30 in attesa della Befana del Cif. Spettacolo di fuoco con l’artista Lucignolo. In serata, stornelli in piazza Mortano a Santa Sofia e a Spinello. Feste sono in programma anche a San Benedetto in Alpe (calze e doni per i bambini e cioccolata calda per tutti), Premilcuore, e Portico di Romagna (alle 16 arriva la Befana con canti e ritornelli). Tutto pronto a Civitella di Romagna per la tradizionale discesa della Befana dalla Torre civica. Venerdì il centro storico del paese Bidentino si animerà di canti, balli e tante iniziative per rendere onore alla festività più legata al territorio, quella della Pasquella che annuncia l'arrivo della vecchietta più amata da tutti i bambini.