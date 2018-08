La via dei legni e i prati della stradella

Domenica 26 agosto si svolge una escursione alla giogaia che congiunge le vette del Monte Falterona (1654), Monte Falco (1658), le cime più alte dell'appennino Tosco-Romagnolo e il Monte Gabrendo (1539). Percorreremo un itinerario ad anello con partenza da Campigna, che ci porterà a compiere una suggestiva cavalcata di crinale, sullo spartiacque fra Romagna e Toscana. Passeremo per una porzione della "via dei legni" e per i "Prati della Stradella", vecchi toponimi di luoghi conosciuti ai più ma con una storia antica, tutta da raccontare.



Per Informazioni e prenotazione (obbligatoria): Enrico Laghi GAE 3492685862, enricolaghi.pozza@gmail.com.



Ritrovo al parcheggio del Hotel Scoiattolo a Campigna, ore 08.20 puntuali.

Partenza escursione ore 09.00 puntuali



Dati tecnici del percorso:

Difficoltà: MEDIA - EE (ESCURSIONISTI ALLENATI)

Durata: 7h circa (soste comprese)

Distanza: 14 Km circa

Ascesa complessiva: 700m circa



La quota partecipativa comprende:

il servizio GUIDA e ASSICURAZIONE (RC):

€13 Adulti - €7 minori 8-17anni accompagnati da persona garante e responsabile.



La quota NON COMPRENDE:

il viaggio, gli spostamenti in auto, il pranzo al sacco, la merenda e tutto quanto non espressamente indicato,

alla voce: “La quota partecipativa comprende”



Equipaggiamento obbligatorio:

Abbigliamento da trekking consono alla stagione ed alla quota (1650 m s.l.m.), pantaloni lunghi, scarponi alti alla caviglia impermeabili con suola scolpita (tipo VIBRAM), guscio impermeabile, felpa o pile, cappello e scorta personale di acqua di almeno 1,5lt.



CANI AMMESSI SOLO SE DI BUONA INDOLE E COMUNQUE CONDOTTI AL GUINZAGLIO.

L'apposizione del "parteciperò" nell'evento Facebook NON rappresenterà prenotazione ufficiale.



SEGNALAZIONI PARTICOLARI:

La Guida si riserva di escludere, prima della partenza e della raccolta delle quote, chi non ritenesse idoneo per condizioni o equipaggiamento, per la sicurezza della persona stessa e/o del gruppo. La Guida si riserva altresì di rinviare/annullare/modificare l'escursione, in caso di condizioni meteo che ne dovessero pregiudicare lo svolgimento in sicurezza.