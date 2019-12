La voce dell'hammond si fa sentire a Forlì con Rodney Bradley

Venerdì 13 dicembre sul palco dell'Ottantadue Music Club di Forlì giunge il Rodney Bradley Jazz Trio.

Ad accompagnare Rodney Bradley (organo hammond e voce) in questo concerto sono Massimo Faraò (pianofote) e Marco Frattini (batteria).

Rodney Bradley, cantante organista e direttore di coro nelle maggiori chiese ed università statunitensi è considerato l’ambasciatore afroamericano di questa musica in tutto il mondo; è un artista conosciuto per la sua tecnica impeccabile, per la sua versatilità e per la conoscenza dello sviluppo tecnologico nella musica sacra. Rodney è cresciuto nella Holiness Church, suonando l’organo e dirigendo il coro della chiesa fin da giovanissimo.Ha frequentato il Westminter Choir College della Rider University dove ha conseguito una laurea in Musica. Dirige il Coro della Harold O. Davis Memorial Baptist Church di Philadelfia. E’, inoltre, artista ed educatore per la Diversi Musical Instruments, per la quale insegna e promuove dimostrazioni dei nuovi strumenti a convention, fiere ed eventi mondiali. Ha anche partecipato nello show televisivo ‘Bobby Jones Gospel Explosion” trasmesso dai maggiori canali americani e vanta collaborazioni con artisti del calibro di Joey DeFrancesco, PJ Morgan, John Peters, Melvin Crispell e Aaron Shields. E’ anche autore di un dvd didattico per gli organisti gospel per la celebre serie “WheatWorks Gospel Music Instrument DVD Instruction Series”.impossibile non dedicare una serata agli spiritual ed alla grande energia dei canti gospel. Un appuntamento che ci catapulterà nell’atmosfera natalizia. Rodney è una vera istituzione nazionale ed ambasciatore di questa musica in tutto il mondo.