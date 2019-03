Laboratorio di cucina "Quanto amore in un biscotto"

La Banca del Tempo di Predappio organizza un laboratorio di cucina aperto a tutti dedicato ai biscotti. "Quanto amore in un biscotto", questo il titolo del laboratorio organizzato in collaborazione con il Gruppo Scout Adulti di Predappio, è in programma per venerdì 5 aprile, alle ore 20.00, nei locali di San Cassiano di Predappio.

Per informazioni: 393 4543161 (Sabrina); 339 5691149 (Miriam).