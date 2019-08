Laboratorio di equilibrio sul cavo con il funambolo Andrea Loreni

Sabato 7 settembre, ore 10.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00, si tiene il laboratorio di equilibrio con il funambolo Andrea Loreni.



Novità della terza edizione di Festival Mosto, la rassegna che incrocia le arti e i mestieri della narrazione, è il tema delle: “Le Grandi Altezze”



Ogni cambiamento è un passo sospeso sul vuoto. Il funambolo sul cavo perde i punti di riferimento che ha a terra, affronta il disequilibrio, l'ignoto, la paura.

Ad ogni passo scopre l'equilibrio, che è una ricerca non conclus, un frammento di consapevolezza, una meta mai raggiunta.

Ogni volta lo rimette in gioco per perderlo, ritrovarlo e conquistare un altro passo.

Ad ogni passo, un respiro.



Una giornata di lavoro sulla riscoperta del corpo e dell'essere verticali. Il laboratorio è dedicato a chiunque sia interessato alla ricerca di un lavoro approfondito sulla gestione del disequilibrio e sull’accoglienza dell’equilibrio, attraverso un’intensa esperienza psico-fisica che alternerà esercizi di visualizzazione, camminata sul cavo basso e tecniche di meditazione.



Funambolo e filosofo, Andrea Loreni da dodici anni si dedica alla ricerca della verità artistica camminando su cavi a grandi altezze.



Numero limitato di partecipanti. Quota di partecipazione: € 100



Info e iscrizioni: info@festivalmosto.com / 338 8843082