Laboratorio fotografico per smartphone allo Spazio Atipico in Galleria Mazzini

Sabato 6 aprile si terrà dalle 16 alle 18 il Laboratorio "Seed" fotografia da smartphone in Galleria Mazzini 12-14, all'interno di "Spazio Atipico", il negozio sfitto assegnato in gestione all'associazione Opera Don Pippo Onlus.

Il laboratorio permette l' intreccio di varie realtà che si incontrano, dando vita a un momento di contatto e crescita tramite uno strumento vicino a tutti: la fotografia. Il linguaggio fotografico permette di raccontare di noi e del modo in cui vediamo il mondo, non solo agli altri ma prima di tutto a noi stessi.