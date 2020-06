Un trekking fotografico fra acqua e foreste in cerca di scatti meravigliosi

Il Parco Nazionale Foreste Casentinesi custodisce al suo interno alcune meravigliose cascate che, nel periodo tardo primaverile, gonfie di acqua mettono in mostra tutto il loro splendore e la loro bellezza. La Foresta della Lama e la cascata degli Scalandrini sono tra i luoghi più affascinanti di questo territorio e quale modo migliore per viverli e "portarseli a casa" se non con un trekking fotografico? Così sabato 13 giugno, accompagnati da Andrea Bonavita fotografo professionista e una guida ambientale escursionistica, ci si addentra tra acqua e foreste per scatti meravigliosi.

Si partirà dalla diga di Ridracoli sul battello elettrico alla volta della zattera del Comignolo per poi proseguire a piedi verso la Foresta della Lama con un sentiero di difficoltà Turistica. Per chi vorrà, possibilità di allungare il trekking di circa un'ora, aumentando anche il livello di difficoltà. Ritrovo: ore 10.00 alla biglietteria della diga di Ridracoli Rientro previsto per le 19.00 circa.

Costo: 18€ a persona. La tariffa comprende l'ingresso alla diga, 2 transfer in battello elettrico, guida GAE e fotografo al seguito per tutta la giornata. Occorrente: vestiti idonei ad un trekking in montagna, scarponcini, acqua, pranzo al sacco. Va bene qualunque attrezzatura fotografica a partire dagli smartphone fino ad arrivare a macchine più "sofisticate"

La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente allo 0543 917912 - ladigadiridracoli@atlantide.net. L'evento si terrà con un numero minimo di 15 partecipanti, massimo 25. - Per informazioni tecnico - fotografiche 338-6583030. In ottemperanza alle norme in vigore per contrastare l'emergenza Covid-19 per il momento di incontro, per il tour in battello e per i momenti in cui non è possibile il distanziamento fisico di almeno un metro, è obbligatorio l'utilizzo della mascherina.