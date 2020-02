Le band romagnole si sfidano. Aprono le iscrizioni al Primavera Live Festival

Torna il “Primavera Live Festival”. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla 23^ edizione della rassegna dedicata alle band emergenti che l'X-Ray di Forlì propone in un cartellone che stabilmente ormai vede almeno tre concerti a settimana.

La kermesse, che scatterà nel mese di aprile, è senza timore di smentita la più longeva manifestazione musicale dedicata alle band del territorio romagnolo, e mette a disposizione di artisti più o meno giovani un service e una back-line professionali, oltre che porli all'attenzione del pubblico e di molti professionisti del settore.

Per partecipare i gruppi dovranno mandare la propria candidatura all'indirizzo xraypub@yahoo.it, inviando i dati della band e una demo e/o video che permettano la selezione dei candidati da parte dell'organizzazione. La formula sarà quella delle passate edizioni: in ogni serata si sfideranno quattro band che saranno esaminate sia da una giuria di esperti musicali (artisti, giornalisti, discografici) che dal pubblico. La prima classificata di ogni eliminatoria accederà direttamente alla finalissima, mentre le seconde si sfideranno nelle semifinali per guadagnarsi gli altri posti disponibili per la serata conclusiva. Il premio per la prima classificata avrà un valore di 500 euro, ma importanti saranno anche i riconoscimenti che saranno assegnati a seconda e terza classificate, nonché ai premi in materiale tecnico per i singoli componenti che saranno assegnati dalla giuria di qualità e date live per la prossima stagione.



Per partecipare al concorso, dunque, basta contattare l'X-Ray Risto-Club all'indirizzo e-mail xraypub@yahoo.it (inviando una demo e i dati della band) o al 3356699605. L'iscrizione è gratuita.