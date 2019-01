Le bellezze regionali raccontate da Paolo Cortesi ai Pomeriggi del Bicchiere

Nuovo appuntamento dei Pomeriggi del Bicchiere domenica 27 gennaio, ore 15.30, al Grand Hotel di Fratta Terme.

L'ultimo appuntamento di gennaio presso il Grand Hotel Terme della Fratta vede come protagonista lo scrittore e saggista forlivese Paolo Cortesi che presenta il suo libro "Forse non tutti sanno che in Emilia Romagna", Newton Compton Editori. L'Emilia Romagna è una delle mete turistiche più apprezzate d'Europa. La storia di questa regione, dalla preistoria a oggi, pare essere scandita da eventi e personaggi ben noti e già molto studiati; ma ci sono momenti, e non sempre secondari, che sono invece poco conosciuti. Ogni capitolo di questo viaggio tratta di vicende meno note, di personaggi tranamente dimenticati o ingiustamente ignorati, di edifici famosi di cui sono emerse particolarità insospettate. Come la misteriosa presenza di una città sotterranea; la storia di uno scienziato dilettante che scoprì come prevedere i terremoti; o ancora il significato delle creature mostruose che popolano il duomo di Modena e del “drago” che venne ucciso a Bologna. Questi e molti altri episodi hanno saputo lasciare un segno sul territorio e a ffascinano ancora chi è in grado di coglierne l’eco. Perché portare alla luce ciò che si nasconde nelle pieghe della storia permette di conoscere fino in fondo l’anima della regione.

Il pomeriggio prosegue con la parte musicale, sempre a cura della Scuola Musicale D.Alighieri di Bertinoro, che propone le note del Trio Almaviva con Elena Canarecci (flauto), Angelo Testori (violino) e Gilberto Russo (chitarra), con un programma tutto dedicato a Rossini.

E per finire, il piacevolissimo Piacere dell'Assaggio che avrà come protagonisti i vini dell'Azienda Colombina,nata nel 1960 e situata ai piedi della collina bertinorese che produce ottimi Doc e Docg della zona e i sapori della Dispensa&Cucina Osta by Mmambelli il nuovo food concept del Caseificio Mambelli di Santa Maria Nuova che propone menu, sempre di stagione, composti da un originale mix tra tradizione ed innovazione, con materie prime selezionate, in parte prodotte direttamente dal caseificio e con “incursioni” di cucina vegetariana e bio. Ospite d'eccezione l'eccellente olio dell'Azienda Agricola Nardini Loretta, recentemente premiato come miglior olio extra vergine d'oliva ad un concorso regionale.