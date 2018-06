"Le cantantesse guerriere", Atse Tewodoros Project apre il Festival

Prende il via venerdì 15 giugno presso la piazzetta della Misura, nel cuore di Forlì, il festival"Le cantantesse guerriere", con la partecipazione di 7 “cantantesse” forlivesi, espressione della ricchezza musicale di questa città

Perché le Cantantesse Guerriere? Un ricordo e un omaggio in musica alla “Leonessa” di Forlì, Caterina Sforza, una donna forte, una donna guerriera, una donna che ha imposto al suo tempo il suo essere femminile, ma anche un’occasione per avvicinare i cittadini, i giovani, ad una maggiore conoscenza e consapevolezza critica del ruolo delle donne nella nostra società. Ieri come oggi.

Questo Festival vede il coinvolgimento di Cantanti e Musiciste esclusivamente al femminile, di Band formate da donne, che hanno fatto del loro canto, della loro musica, della loro vita, della loro storia personale, un elemento di emancipazione, di rottura e di lotta contro tutti gli stereotipi femminili e femministi.

Tra queste band, segnaliamo ATSE TEWODROS PROJECT: un progetto internazionale, ideato da Gabriella Ghermandi, dedicato alle figure femminili della storia e mitologia etiope, il progetto si intitola Maqeda ed è il nome etiope della Regina di Saba (La leggenda epica d'Etiopia narra che la Regina di Saba andò alla corte dell'Imperatore Solomone per sondarne la sapienza e proporgli una sfida sui reciproci saperi), ed è un progetto che propone un viaggio musicale che intende mettere al centro una riflessione sul femminile e le sue figure partendo dalla cultura etiope e dalle tante sue figure femminili vincenti e legittimate dalla tradizione, dall'epica e dalla storia, alla condivisione del potere con le figure maschili. Il gruppo ha inoltre composto una serie di brani, uno dedicato alla regina di Saba, uno alla regina Candace che fermò l'Impero Romano alle porte del suo regno e poi alcune canzoni legate ai rituali che hanno le donne al centro di alcune etnie etiopi.