"Le cinque ferite e come risolverle". Mercoledì 28 marzo parte il laboratorio olistico che proseguirà il 4 - 11 - 18 aprile e 2 maggio alle ore 20.30.



"Il nostro aspetto fisico - raccontano gl organizzatori - e la nostra personalità sono determinati da molti fattori. Tra questi, circa 30 anni fa, la ricercatrice canadese Lise Bourbeau, isoló le cinque ferite: Rifiuto, Umiliazione, Tradimento, Abbandono e Ingiustizia. Da questo rivoluzionario lavoro ne nacquero molti altri e la ricerca continua ancora oggi. In questo percorso unico nel suo genere impari come riconoscere le tue ferite attive, come nascono e come ti influenzano nella vita quotidiana: aspetto fisico, alimentazione, lavoro, tempo libero, relazioni...

Più importante ancora impari come risolverle e a liberarti delle maschere che ne derivano"



Non è possibile frequentare i singoli incontri, il corso è concepito come un percorso unico.



Info e prenotazioni

elisacecchi.studio@gmail.com