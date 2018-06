Le collezioni del Novecento aperte di sera a Palazzo Romagnoli

Mercoledì 20 giugno, Palazzo Romagnoli apre le porte di sera per un altro “Mercoledì del Cuore”. Dalle 20,30 alle 23,00 l'ingresso alle Collezioni permanenti e alla Collezione Verzocchi sarà gratuito e alle 21,00 nel Salone d'Incontro, Rodolfo Valentini e Flavio Foietta, dell'Associazione “Via Romea Germanica” racconteranno attraverso immagini scattate durante i percorsi dei pellegrini, il cammino del Monaco Alberto di Stade lungo l'antica Via dei Romei, che dalla Germania, attraverso il Brennero, arriva a Roma.

L'Associazione “Via Romea Germanica” (www.viaromeagermanica.com), nata ufficialmente nel 2012,è costituita da Enti pubblici ed Associazioni (soci ordinari) e da persone fisiche (soci sostenitori) che si prefiggono di ricercare e valorizzare l'antico tracciato e le vie del pellegrinaggio con i territori da esso attraversato.

Il percorso di oltre 2.220 km, infatti, oltre ad attraversare la Germania per 1.092 km interessa l’Austria per 83 km e l’Italia per 1.046 km (Bressanone, Bolzano, Trento, Padova, Ferrara, Ravenna, Forlì, Meldola, Bagno di Romagna, Alpe di Serra, Campi di Bibbiena, Subbiano, Arezzo, Castiglion Fiorentino, Ossaia, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Orvieto, Viterbo, ROMA).

L'Associazione, in partenariato con la gemella tedesca Romweg -Via Romea Stadensis, inserita nella “Rete dei Cammini” insieme alla Via Francigena e ad altre Vie Romee, si prefigge inoltre la valorizzazione del “Cammino Lento” , a piedi, in bici e a cavallo e la promozione della mobilità “dolce”, di uno stile di vita eco-sostenibile per tutelare l'ambiente e il nostro futuro.

Il programma completo delle iniziative di Passeggiate d'estate è consultabile su www.cultura.comune.forli.fc.it.