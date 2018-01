Le "Figurine di Sport" prendono voce: un ciclo di incontri con le icone che hanno fatto la storia

Alzi la mano chi da piccolo non ha collezionato un album di figurine. Magari arrivando persino a completare la raccolta. Atleti che divenivano icone dello sport, per sempre immortalati in una cornice di carta colorata. La Fondazione Cardiologica "Myriam Zito Sacco", col patrocino del Comune di Forlì, ha organizzato la manifestazione "Figurine di Sport". C’è sempre una figurina introvabile e anche la Fondazione Cardiologica l'avrà: è quella di Ercole Baldini che non è relatore, ma che, a sessant’anni circa dalle sue grandi imprese, rappresenta ancora degnamente la città di Forlì nel mondo.

“Dovevano essere Figure di Sport nel senso di personaggi eccellenti nelle loro discipline, ma poi ci è sembrato bello poterli trasformare in icone memorabili, come fa da cinquant’anni la mitica azienda Panini di Modena - afferma Arturo Lattuneddu, della Fondazione Cardiologica “Myriam Zito Sacco” -. Così abbiamo telefonato alla Panini, abbiamo fatto due conti, abbiamo capito che era impossibile coinvolgerli senza spendere una cifra notevole e abbiamo così deciso di riadattare la griglia di una figurina degli anni ’80. Ne è venuta fuori un’idea simpatica, fronte-retro, con davanti una foto del relatore-atleta e dietro i loghi della Fondazione Cardiologica “Myriam Zito Sacco” e quello di Forlì Città europea dello sport 2018". Il primo appuntamento, dal titolo "La solitudine dei numeri primi", è in programma giovedì alle 21 nel salone comunale di Forlì. Sono previsti gli interventi dello psicologo Leonardo Milani e del filosofo Giuseppe Girgenti.

I PRIMI QUATTRO INCONTRI

Giovedì 1 febbraio 2018, ore 21.00

Salone Comunale, p.zza Saffi, 8, Forlì

“La solitudine dei numeri primi”

Interventi di:

Leonardo Milani (psicologo)

Giuseppe Girgenti (filosofo)

Giovedì 1 marzo 2018, ore 21.00

Salone Comunale, p.zza Saffi, 8, Forlì

“Verticale e orizzontale”

Interventi di:

Maurizio Zanolla “Manolo” (alpinista)

Massimo Voltolina (atleta multidisciplinare)

Giovedì 5 aprile 2018, ore 21.00

Salone Comunale, p.zza Saffi, 8, Forlì

“Senza freni”

Interventi di:

Luca Bracali (esploratore)

Gabriele Rossi (ciclista)

Giovedì 3 maggio 2018, ore 21.00

Salone Comunale, p.zza Saffi, 8, Forlì

Interventi di:

Arrigo Sacchi (allenatore)

Eraldo Pecci (calciatore)

Luigi Garlando (giornalista)

Manlio Gasparotto (giornalista)