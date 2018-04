Le "figurine di sport" si spostano oltre i confini

In occasione di "Forlì. Città europea dello sport 2018" la Fondazione cardiologica "Myriam Zito Sacco" col Patrocinio del Comune di Forlì, presenta il secondo incontro del ciclo "Figurine di sport".



Giovedì 5 aprile 2018, alle ore 21.00, Salone Comunale, p.zza Saffi, 8, Forlì si terrà l'evento "SENZA FRENI - Dove non esistono confini se non nella nostra mente", con interventi di Luca Bracali (esploratore) e Gabriele Rossi (ciclista).

Moderano Marco Viroli (giornalista e scrittore) e Arturo Lattuneddu (Fondazione cardiologica "Myriam Zito Sacco").

“Senza freni” perché si va a ruota libera. Le colonne d’Ercole non esistono più come tali, ma solo in senso metaforico. In ognuno di noi c’è l’attrazione fatale per l’avventura, l’inesplorato, il rischio calcolato.

I due relatori ne hanno fatto una ragione di vita, prima che un lavoro o uno svago, alimentando la loro voglia di essere.

Ingresso offerta libera, degustazioni a inizio e termine serata.