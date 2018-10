Le mitiche 500 si mettono in mostra

Domenica si tiene il 16esimo raduno di Fiat 500 e macchine d’epoca a Meldola al parco Drudi. Le auto si raduneranno nel piazzale principale dell’Istituzione ai Servizi Sociali “D.Drudi”dalle ore 8.30 fino alle ore 10.30, le vetture saranno accolte dal nostro staff, effettueranno l’iscrizione con la consegna dei vari gadget. il programma prosegue con un giro turistico per le vie principali di Meldola con direzione Galeata- Monte delle Forche dove si farà sosta per un buffet – si scende verso San Zeno- Predappio direzione Rocca delle Caminate. Sosta pranzo al ristorante “I Lumi” sempre in loc. Rocca delle Caminate. Dalle 15 la festa continua nel pomeriggio presso il parco dell’Istituzione con la Festa d'la Spanuciadura de Furminton, l'esposizione di biciclette (collezione privata), attività di una volta, pesca di beneficenza, mercatino, hobbisti, esposizione di bonsai,lotteria. Suonerà il duo musicale Cinzia&Wilckes. Dalle 16 verrà servita gratuitamente polenta, ciambella e vino a tutti.

L’ evento si svolgerà anche in caso di maltempo all’interno della struttura.