Le note del "Quartetto et cetera" in Piazza Machiavelli

Ancora musica protagonista in Piazza Machiavelli, a Castrocaro. Ad allietare la serata di martedì 17 settembre il gruppo folkloristico "Quartetto et cetera". Per informazioni è possibile contattare l'ufficio Iat al numero di telefono 0543 769631, inviare una mail a iatcastrocaro@visitcastrocaro.it o consultare il portale www.visitcastrocaro.it.