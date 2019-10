Le nuove “linee urbane” si presentano: al via il progetto di rigenerazione all'ex deposito

Viene presentato il 17 ottobre alle 18 presso ExAtr, il progetto “Linee di rigenerazione”, un percorso di 6 mesi di osservazione, esplorazione e progettazione per costruire interventi urbani diffusi che connettano l’ex deposito delle corriere, ora al centro di un progetto di rigenerazione urbana, ai quartieri vicini creando nuove “linee urbane”. Alla presentazione del progetto saranno presenti Valerio Melandri (assessore alla Cultura del Comune di Forlì), Spazi Indecisi (ideatore e curatore del progetto), Patrizia Del Monte (architetto e direttrice del progetto di rigenerazione Estonoesunsolar, che ha trasformato a Saragozza 32 vuoti urbani in spazi pubblici attraverso processi partecipativi), Andreco (artista visivo che porta avanti la sua ricerca artistica nel rapporto tra spazio urbano e paesaggio naturale, e tra uomo e ambiente), Filippo Venturi (fotografo documentarista) e Claudio Angelini, regista e direttore di Città di Ebla.

Si tratta di un’occasione per raccontare il progetto, la sua genesi, gli obiettivi e per incontrare le realtà e gli artisti che saranno coinvolti nella sua realizzazione. In concreto il progetto prevede esplorazioni, passeggiate, sopralluoghi partecipati per mappare il quartiere e ricercare i luoghi con un potenziale di rigenerazione; raccolta di foto, video e testimonianze per costruire una mappa emotiva del quartiere; laboratori di Quartiere per la scelta partecipata dei luoghi e per la coprogettazione dei dispositivi e degli interventi di rigenerazione; workshop di design urbano per la progettazione e autocostruzione di dispositivi di rigenerazione a cura di Patrizia di Monte; e workshop di segnaletica urbana per connettere ExAtr e i luoghi rigenerati a cura di Andreco; e inaugurazione delle linee di rigenerazione.