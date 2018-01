"Le ragazze delle mosche”: viaggio tra i demoni della depressione

Venerdì 12 gennaio, alle 19.30, nel salone comunale di Bertinoro (Piazza della Libertà, 1) si svolgerà l'inaugurazione della mostra fotografica di Giada Pasini, giovane artista cesenate. Attraverso una ricca raccolta di fotografie, Giada Pasini ci accompagna in un percorso dentro i demoni della depressione: "Nel 2015 mi ammalai – racconta Giada – di una delle malattie più grandi da cui difficilmente si riesce a sfuggire. A me piace definirla la malattia dell’anima perché ti logora dentro e ti impedisce di poterla descrivere agli altri in modo chiaro. Questa malattia si chiama depressione”.

Le immagini della mostra “Le ragazze delle mosche” raccontano le ansie e le paure di una giovane donna alle prese con i propri demoni, proponendo le fotografie di ragazze che Giada ha selezionato accuratamente a partire dalla loro splendida diversità. Nessuna di loro le assomiglia, nessuna di loro trasmette le stesse sensazioni, ognuna incarna perfettamente il diverso che diventa unico in ognuno di noi. "Abbiamo voluto ospitare la mostra di Giada Pasini - spiega l'assessore alla cultura Giorgio M. Ghezzi – perché ci racconta di come la passione artistica possa aiutare a uscire da una malattia insidiosa come la depressione: attraverso le sue fotografie Giada racconta i propri demoni e ci dimostra come sia possibile convivere con loro".

"Penso che la depressione lasci una cicatrice nel cuore - spiega Pasini - una cicatrice che ci fa ricordare che abbiamo sofferto. Nonostante ciò dalle sofferenze si può trarre qualcosa di positivo ed è quello che è successo a me. Dopo due anni posso dire di essere guarita, ma soprattutto di essere cambiata: ho pensato a tutto quello che mi ero persa in quei due anni e ho deciso di ripartire. Ho lasciato da parte la timidezza, ho capito chi volevo realmente al mio fianco come amico e confidente, ho ricominciato a volermi bene, ma soprattutto ho ricominciato a credere nel mio sogno e questo mi ha portato dove sono oggi".

Pasini, classe 1995, ha scattato per svariati eventi musicali della riviera romagnola e ha curato le fotografie di backstage per alcuni eventi, fra cui due mostre di pittura realizzate presso il Comune di Bertinoro. Alcune sue fotografie sono recentemente comparse anche su Vogue. La mostra sarà aperta tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e la domenica dalle 15.30 alle 18.30. L'ingresso è libero.