"Riprendiamoci i nostri figli", incontro con il giornalista Antonio Polito

Mercoledì 16 maggio alle ore 21 presso la Sala della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in via Flavio Biondo ANTONIO POLITO, vicedirettore del Corriere della sera presenterà il suo ultimo libro “Riprendiamoci i nostri figli”, edito da Marsilio.



L’incontro apre le iniziative della Festa dei Bambini delle Scuole La Nave che anche quest’anno desidera mettere a tema e condividere con l’intera cittadinanza tematiche educative di scottante attualità.



In un mondo che mette in discussione ogni forma di autorità, la sfida educativa dei genitori e degli insegnanti diventa sempre più complicata. È difficile educare un figlio senza alleati e in una società in cui la felicità coincide con la possibilità di fare tutto quello che piace.



Eppure nel lavoro quotidiano tra i docenti e la famiglia, nella condivisione di percorsi ed obiettivi comuni, possiamo riscoprire che genitori e maestri possono essere una strada sicura di certezza per i nostri figli. Questo è il tentativo delle scuole La Nave e su questo vogliamo dialogare con Polito e con chiunque abbia a cuore l’educazione dei giovani.

