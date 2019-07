L'associazione di quartiere Vecchiazzano Massa Ladino non si ferma. E dà appuntamento agli eventi estivi in programma a Ladino, in via del Partigiano 20/21 nel prato antistante la chiesa.

Prima serata in programma il 20 luglio ore 21:00 con la Schottish Country Dance e La Banda del Grell, musiche e danze popolari romagnole.