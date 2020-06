Le sere d'estate alla Pieve partono dall'Orchestrona di Forlimpopoli

L'Associazione Antica Pieve annuncia una sorpresa per tutti i cittadini e per chi avrebbe voluto passare i giovedì sera di quest'estate alla Pieve di Santa Maria in Acquedotto. Giovedì 11 giugno arriva così la musica dell'Orchestrona della Scuola di Musica popolare di Forlimpopoli.

Lo segnala Claudio Guidi, presidente del sodalizio: "Non potendo portare a casa dei numerosi frequentatori delle nostre iniziative la frescura e la piacevolezza delle dolci serate alla Pieve, né la bellezza dei concerti dal vivo, abbiamo deciso di dare un assaggio del programma musicale che sarebbe stato svolto e che invece verrà proposto il prossimo anno. Siccome nel corso della serata di giovedì 11 giugno 2020 sarebbe stata protagonista l'Orchestrona della Scuola di Musica popolare di Forlimpopoli, abbiamo chiesto al responsabile del gruppo di mettere a disposizione nostra e del pubblico una loro esibizione registrata nel periodo di lockdown".

Tutti possono ascoltare l'esibizione cliccando sul link https://www.youtube.com/playlist?list=PLAOe62AkWdFhXenkQAvgI5RA1o9xizsEt. "Appuntamenti simili", precisa Claudio Guidi, "saremo in grado di proporli anche nel corso delle prossime settimane con altri brani eseguiti dai gruppi che avevamo inviato ad esibirsi dal vivo. Sicuri che il prossimo anno potremo riprendere le attività dal vivo com'è nel desiderio di tutti".