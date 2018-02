Leggere ai bambini e ai ragazzi. Il 14 febbraio il Liceo G. B. Morgagni nell’ambito del progetto Nati per leggere organizza l’incontro “Leggere ai bambini e ai ragazzi: storie di libri e di illustrazioni” con la partecipazione di Renata Franca Flamigni, scrittrice, Sara Bondi, illustratrice, Flavio Milandri, sociologo e il supporto dell’Associazione Fantariciclando.

Nell’ambito del progetto Nati per leggere, coordinato dalla professoressa Barbara Abbondanza, rivolto ai novanta ragazzi delle classi terze del Liceo delle Scienze Umane, di viale Roma - Forlì, nella mattinata del 14 febbraio si svolgerà, in aula Icaro 2, l’incontro Leggere ai bambini e ai ragazzi: storie di libri e di illustrazioni. Il tema della favola contemporanea sarà rappresentato dall’esperienza di Renata Franca Flamigni, scrittrice di libri per bambini ed ex insegnante di scuola dell’infanzia, e da Sara Bondi, illustratrice. Il contributo che la favola contemporanea porta nel corpo sociale per la crescita e lo sviluppo del fanciullo oggi sarà argomentato da Flavio Milandri, sociologo e saggista.

Storie di libri e di illustrazioni. Tutto nell’ambiente può ispirare l’educatore che è cittadino del suo tempo. Lo spazio urbano è sempre stato un luogo complesso ma incompleto, nel senso di non perfetto. La favola contemporanea è materia viva che aiuta ad affrontare la tempesta perfetta della crescita del fanciullo nel mondo d’oggi e in metafora lo sprona, insieme al gioco, ad apprendere l’agire sociale.